  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نصيحة من لافروف لأولئك الذين لا يستطيعون النوم بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا

السبت 30 أبريل 2022 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصيحة من لافروف لأولئك الذين لا يستطيعون النوم بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا



وكالات

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الغربية، مستحضرا تعليقا في "تلغرام" من الشرق الأوسط، حول الصراع في أوكرانيا والموقف الغربي من ذلك.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول الاتهامات الغربية لروسيا بخرق ميثاق الأمم المتحدة، أورد وزير الخارجية الروسي نصا وصفه بالمثير للاهتمام، يتضمن نصائح، قال إنه اطلع عليه في قناة "تلغرام" وكاتبه من الشرق الأوسط.

وتضمن النص 3 نصائح للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من تطورات الوضع في أوكرانيا.

وقال لافروف: "لقد رأيت رسالة مثيرة للاهتمام من الشرق الأوسط مع نصائح حول كيفية تهدئة أولئك الذين لا يستطيعون النوم بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهذه النصائح هي أولا، تخيلوا أن هذا يحدث في إفريقيا أو الشرق الأوسط، وثانيا، أوكرانيا هي فلسطين، وثالثا روسيا هي الولايات المتحدة".

#روسيا #موسكو #الحرب الروسية الاوكرانية #سيرجي لافروف

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال طالب بعدم نشره..فيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة أرئيل

قناة عبرية: هذا ما قاله أبو مازن لرئيس "الشاباك"

الشاباك يصدر بيانا "رسمي وغير عادي" بحق بن غفير

خطاب مهم للسنوار غداً

صور..مقتل حارس امن اسرائيلي برصاص فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل

وزير الدفاع البريطاني: بوتين قد يعلن حرباً جديدة في هذا اليوم..

تركيا توقف بث قناة مكملين وتغلق مقرها

الأخبار الرئيسية

ZEQPL

سرايا القدس: المقاومة تقف على أرضية صلبة وعملية "أرئيل" هدية شعبنا في يوم القدس العالمي

92021167186778

جنرال إسرائيلي يكشف تزايد التهديدات المحيطة بدولة الاحتلال..غزة ليس لها حل

في أول ظهور إعلامي منذ عام.. السنوار يلقي خطابًا مهمًّا اليوم

qj9D5

نشطاء يُغلقون المقر الرئيسي لشركة أسلحة "إسرائيلية" في بريطانيا (صور)

الاحتلال

عملية "أريئيل": الاحتلال يحاصر سلفيت ويعزز قواته في الضفة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم