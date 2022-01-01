حنا: المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم المسيحي وبهويتهم الفلسطينية

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله صباح هذا اليوم وفدا من الشباب المسيحي وذلك للمعايدة بعيد القيامة المجيد: "إن انتماءنا كمسيحيين فلسطينيين هو للمسيحية المشرقية النقية القويمة التي بزغ نورها من هذا الارض المقدسة".



و أضاف حنا" حافظوا على انتماءكم المسيحي وتمسكوا بالقيم والمبادىء المسيحية السامية كما وتمسكوا بانتماءكم الفلسطيني فهذا الوطن هو وطننا وهذا الشعب هو شعبنا وهذه القضية هي قضيتنا".



و تابع" نرفض اي خطاب يدعو المسيحيين للحيادية فيما يتعلق بالشأن الوطني فنحن قد نكون حياديين في قضايا كثيرة اما في الشأن الوطني فالحيادية ليست واردة على الاطلاق فالقضية الفلسطينية هي قضيتنا كمسيحيين ويجب ان ندافع عنها بكل ما اوتينا من قوة وعزم لانها قضية حق وعدالة".



و لفت إلى أن من يطالب المسيحيين بالحيادية فيما يتعلق بالشأن الوطني لا يمثل الا نفسه ولا يمثل الكنيسة ورسالتها وحضورها وقيمها ، فمن آمن بالمسيحية يجب ان يتعلم بأن الايمان المسيحي القويم يحثنا دوما على ان نكون مدافعين حقيقيين عن كل انسان مظلوم ومتألم فكم بالحري عندما يكون هذا شعبنا الفلسطيني الذي ننتمي اليه كمسيحيين بكل جوارحنا.



و قال حنا: "إن الحيادية مطلوبة في بعض الاحيان فنحن لسنا جزءا من صراعات حزبية او فصائلية كما اننا لسنا جزءا من اجندات دخيلة ومشبوهة ، فانتماءنا هو للوطن وانحيازنا يجب ان يكون دوما للقضية الوطنية ونرفض رفضا قاطعا الاصوات التي تنادي المسيحيين الفلسطينيين بالحيادية مختزلين القضية الفلسطينية بأنها شأن سياسي ومتجاهلين بأن هذه القضية هي قضية وطنية لها ابعاد انسانية واخلاقية وروحية ومن واجبنا جميعا ان ندافع عنها".



و أضاف" افتخروا بانتماءكم للمسيحية وارفعوا هاماتكم عاليا لانكم مسيحيون فلسطينيون تنتمون الى ارض الميلاد والتجسد والقيامة والنور والقدس هي مدينة ايماننا وحاضنة اهم مقدساتنا والمسلمون هم اخوتنا وشركاءنا في الانتماء الانساني والوطني"



و تابع" لا تستسلموا للخطاب المشبوه الذي يعمل على ادخال المسيحيين في ازمة هوية فالازمة موجودة في عقول من يروجون لمثل هذه الثقافة الدخيلة والمشبوهة".



ومن رحاب مدينة القدس حيث كنيسة القيامة والقبر المقدس نهنىء جميع ابناءنا المحتفلين بعيد القيامة فالقدس بالنسبة للمسيحيين جميعا هي القبلة الاولى والوحيدة ولا يوجد في هذا العالم مكان اقدس من القبر المقدس وكنيسة القيامة.



تمسكوا بهويتكم الوطنية فمن احب كنيسته احب وطنه ويجب ان ندافع عن هذا الوطن وعن هذا الشعب كما انه من واجبنا ان ندافع عن القدس المدينة التي نسكن فيها بأجسادنا ولكنها ساكنة في وجداننا وفي وجدان كل انسان مؤمن وحر في هذا العالم.