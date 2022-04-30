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بالصور.. جماهير حاشدة تودع الشهيد يحيى عدوان الى مثواه الأخير

السبت 30 أبريل 2022 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. جماهير حاشدة تودع الشهيد يحيى عدوان الى مثواه الأخير



قلقيلية / سما /

شيّعت جماهير محافظة قلقيلية ظهر اليوم جثمان الشهيد يحيى عدوان والذي ارتقى برصاص الاحتلال ليلة امس خلال مواجهات جرت داخل بلدة عزون.

وبدأت مراسم التشييع بمراسم رسمية داخل مستشفى الدكتور درويش نزال الحكومي، ومن ثم الى مسقط رأس الشهيد في بلدة عزون لتستقبله جماهر المحافظة والصلاة عليه في مسجد عزون الكبير ومن ثم الى مقبرة شهداء عزون حيث ورى الثرى هناك.

ووصف محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة ما يقوم به الاحتلال بالجرائم المنظمة ضد ابناء الشعب الفلسطيني وعلى مرأى ومسمع من العالم الذي لا يحرك ساكنا اتجاه القضية الفلسطينية.

وروى احد شهود العيان الذي كان برفقه الشهيد لمعا تفاصيل استشهاده، حيث اكد ان جنود الاحتلال اطلقوا النار على الشهيد عدوان من مسافة قريبة جدا حيث قام احد الجنود باخراج بندقيته واطلاق رصاصة واحدة اصابت الشهيد في القلب ادت لاستشهاده.

وخلال التصوير الطبقي الذي اجري للشهيد في مستشفى قلقيلية الحكومي اتضح ان الرصاصة اخترقت قلب الشهيد عدوان وأدت الى تفجير القلب بالكامل الامر الذي ادى لاستشهاده على الفور.

جماهير قلقيلية تودع الشهيد يحيى عدوان الى مثواه الأخير
جماهير قلقيلية تودع الشهيد يحيى عدوان الى مثواه الأخير
جماهير قلقيلية تودع الشهيد يحيى عدوان الى مثواه الأخير
جماهير قلقيلية تودع الشهيد يحيى عدوان الى مثواه الأخير
جماهير قلقيلية تودع الشهيد يحيى عدوان الى مثواه الأخير
 
#قلقيلية #يحيى عدوان

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