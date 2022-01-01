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الإعلام العبري: 15 قتيلًا إسرائيليًا خلال سلسلة عمليات فلسطينية في غضون شهر

السبت 30 أبريل 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: 15 قتيلًا إسرائيليًا خلال سلسلة عمليات فلسطينية في غضون شهر



القدس المحتلة / سما /

أكد موقع "واي نت" العبري، أن 15 إسرائيليًا قتلوا في غضون شهر خلال سلسلة عمليات فلسطينية كان آخرها عملية إطلاق النار في مستوطنة أرئيل الليلة الماضية والتي قتل فيها حارس أمن.

وذكر الموقع العبري أن تلك العمليات بدأت في نهاية شهر مارس وبداية الشهر الحالي.

ونبهت إلى مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في تل أبيب في السابع من أبريل على يد شاب من جنين.

وفي 29 مارس الماضي، قتل 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في منطقة بني براك.

كما قتل ضابطين إسرائيليين خلال عملية إطلاق نار في الخضيرة في نهاية مارس الماضي.

وفي الأسبوع الذي سبق ذلك، قتل 4 إسرائيليين طعنا في بئر السبع.

#الإعلام العبري

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