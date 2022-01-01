"الاقتصاد" تنشر قوائم أصناف منتجات شركة "شتراوس"

رام الله / سما /

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، جمهور المستهلكين من شراء أصناف من منتجات شركة "شتراوس" الإسرائيلية، المدرجة في القوائم المرفقة، بعد إثبات الفحوصات وجود بكتيريا السالمونيلا في خطوط الإنتاج في الشركة المصنعة.

وبينت الوزارة، في بيان لها، أن طواقمها وبالتعاون مع طواقم وزارة الصحة تقوم بالتحفظ على أصناف الشركة المرفقة وفق الأصول المتبعة، داعية التجار إلى التوقف عن عرض منتجات الشركة على رفوف محالهم، وإرجاعها للشركة فورا تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأشارت إلى وجود تنسيق وتعاون مع الموردين الأساسيين لمنتجات الشركة والتزامهم بقانون حماية المستهلك، بما يحفظ صحة وسلامة المستهلك.