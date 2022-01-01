  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الاقتصاد" تنشر قوائم أصناف منتجات شركة "شتراوس"

السبت 30 أبريل 2022 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تنشر قوائم أصناف منتجات شركة "شتراوس"



رام الله / سما /

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، جمهور المستهلكين من شراء أصناف من منتجات شركة "شتراوس" الإسرائيلية، المدرجة في القوائم المرفقة، بعد إثبات الفحوصات وجود بكتيريا السالمونيلا في خطوط الإنتاج في الشركة المصنعة.

وبينت الوزارة، في بيان لها، أن طواقمها وبالتعاون مع طواقم وزارة الصحة تقوم بالتحفظ على أصناف الشركة المرفقة وفق الأصول المتبعة، داعية التجار إلى التوقف عن عرض منتجات الشركة على رفوف محالهم، وإرجاعها للشركة فورا تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأشارت إلى وجود تنسيق وتعاون مع الموردين الأساسيين لمنتجات الشركة والتزامهم بقانون حماية المستهلك، بما يحفظ صحة وسلامة المستهلك.

#منتجات شتراوس #شتراوس

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال طالب بعدم نشره..فيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة أرئيل

قناة عبرية: هذا ما قاله أبو مازن لرئيس "الشاباك"

الشاباك يصدر بيانا "رسمي وغير عادي" بحق بن غفير

خطاب مهم للسنوار غداً

صور..مقتل حارس امن اسرائيلي برصاص فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل

وزير الدفاع البريطاني: بوتين قد يعلن حرباً جديدة في هذا اليوم..

تركيا توقف بث قناة مكملين وتغلق مقرها

الأخبار الرئيسية

عمليات

الإعلام العبري: 15 قتيلًا إسرائيليًا خلال سلسلة عمليات فلسطينية في غضون شهر

عملية اريئيل

فيديو.. كتائب شهداء الأقصى تتبنى عملية إطلاق النار على مدخل "أرئيل"

اسرائيل: الاسابيع القادمة خطيرة وتشكل تحديا للجيش والمؤسسة الامنية

Screenshot_5

الغارديان: يجب أن نشعر بالصدمة.."11 يوما في مايو".. فيلم عن أطفال قضوا بالعدوان على غزة (فيديو)

فيديو: شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم