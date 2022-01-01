مركز الفلك الدولي: رؤية هلال عيد الفطر اليوم مستحيلة

وكالات / سما /

قال مركز الفلك الدولي إن رؤية هلال العيد اليوم السبت 30 أبريل 2022 مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي.

ونشر مركز الفلك الدولي صورةً لهلال آخر شهر رمضان 1443هـ، وقال إنه جرى تصويره صباح اليوم من أبوظبي وبصعوبة، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.

وبين مركز الفلك الدولي أن "وقت التصوير السبت 30 إبريل 2022م الساعة 09:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.1 درجة".

وكان مرصد فلسطين الفلكي قد أكد أن أول أيام عيد الفطر 2022 سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق الثاني من شهر مايو.

وقال مرصد فلسطين الفلكي إن هناك شرطين أساسيين لدخول الشهر الجديد ، يمثل الأول في ان يحدث الاقتران "تولد الهلال" قبل غروب شمس يوم التحري ، والثاني في ان يغرب الهلال بعد غروب شمس التحري.

وأضاف :" سيولد هلال شهر (شوّال) يوم غد السبت (يوم التحري) عند الساعة 11:28 ليلاً أي بعد غروب الشمس بكثير وبالنظر للصورة المرفقة نرى (لليمين) الأفق الغربي لمدينة القدس مساء يوم غد السبت ونلاحظ أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس أي ( لا وجود للهلال في الأفق)