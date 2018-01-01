المكبر بطلا لكأس أبو عمار على حساب الثقافي

الضفة المحتلة / سما /

أحرز نادي جبل المكبر، الليلة الماضية، بطولة كأس الشهيد أبو عمار، للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه في النهائي، على ثقافي طولكرم، بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء النهائي الذي احتضنه استاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.

وتوّج رئيس اتحاد كرة القدم الفريق جبريل الرجوب فريق المكبر بلقب كأس الشهيد أبو عمار.

ونجح المكبر بإنهاء الشوط الأول لصالحه، بهدف وحيد سجله نجمه زيد القنبر من تسديد استقرت على يسار الحارس رمزي الفاخوري.

وفي الشوط الثاني، وبعد مرور دقيقتين عزز هداف دوري المحترفين النجم شهاب القنبر من تقدم فريقه بتسجيله الهدف من تسديدة قوية استقرت على يمين الفاخوري.

ونجح الثقافي في تقليص النتيجة، وتسجيل هدفه الوحيد عن طريق مدافعه خالد أبو بكر.

فرحة الثقافي بالهدف لم تدم أكثر من دقيقة واحدة، حيث عاد الهداف شهاب القنبر، ومنح فريقه التفوق بتسجيله الهدف الثالث.

وكانت البطولة قد توقفت منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتحديدا منذ موسم 2018-2019، والتي أحرز اللقب وقتها هلال القدس.