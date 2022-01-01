رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة 42 مواطنا بجروح مختلفة أثناء تصدي المعتكفين لقوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، والعشرات خلال قمع مسيرات في كفر قدوم وبيت دجن وبيتا.

كما عنونت الصحف تأكيد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ 42 جريحا في مواجهات داخل "الأقصى" و160 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة الأخيرة في رحابه

_ 220 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في "الأقصى"

_ الاحتلال يقمع مسيرتين في كفر قدوم وبيت دجن ويجرح العشرات

_ الأسيران العواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري

_ الصفدي وغوتيريش يؤكدان ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى

_ منصور يبحث مع وزير خارجية هندوراس أفق تطوير العلاقات بين البلدين

_ باكستان تدعو المجتمع الدولي الى اتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية

_ "الايسيسكو" تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى والمصلين فيه

_ في عيد العمال من ميناء صيدا.. بحر يافا ينادي على أصحابه

"الأيام":

_ 42 إصابة جراء اقتحام احتلالي جديد للمسجد الأقصى و160 ألفًا أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

_ إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة ومستوطنون يواصلون التجريف بالأغوار

_ أجهزة الأمن الاسرائيلية تتأهب لاحتمال حدوث مواجهات مع اقتراب ذكرى النكبة

_ بلينكن: نبحث مع اسرائيل توفير الامتيازات والحصانات لموظفي القنصلية بالقدس

_ مقتل حارس أمن في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل"

_ تحذير من محاولات الجمعيات الاستيطانية وضع اليد على فندق إمبريال بالقدس القديمة

_ الصفدي وغوتيريس: يجب إزالة القيود المفروضة على المصلين بالأقصى

_ المتطرف بن غفير يطلق حملة إعلامية ضد رئيس "الشاباك"

_ آلاف الايرانيين يشاركون في مسيرات "يوم القدس"

"القدس":

- 160 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى

_ إصابات خلال مواجهات ومسيرات ضد الاستيطان

_ الصفدي وغوتيريش يبحثان جهود إنهاء التوتر في الأقصى

_ نقابة المحامين الأميركية قلقة إزاء تصنيفات إسرائيل "الإرهابية" للمنظمات الحقوقية الفلسطينية

_ روسيا تؤكد قصف كييف خلال زيارة غوتيريش

_ ضابط إسرائيلي: فتحنا معابر غزة كي لا يقولوا "كارثة إنسانية«!