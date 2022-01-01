فيديو.. كتائب شهداء الأقصى تتبنى عملية إطلاق النار على مدخل "أرئيل"

الضفة المحتلة / سما /

تبنت كتائب شهداء الأقصى ، اليوم السبت 30 أبريل 2022، عملية إطلاق النار على مدخل مستوطنة "أرئيل" الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل حارس المستوطنة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، ليلة أمس، أنَّ عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة أرئيل غرب نابلس، لافتاً إلى أنّه يجري فحص التفاصيل.

فيما قال مُراسل القناة 13 العبرية: "إنَّ مُقاومين مُسلحان ببندقية كارلو نفذا عملية إطلاق النار تجاه حارس مستوطنة "أريئيل"، ما أدى إلى مقتله وانسحبا من المكان".

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أنَّ الحدث في مستوطنة "أريئيل" لم ينتهي، حيث يجري ملاحقة المنفذين.

ونشرت قناة كان العبرية مقطع فيديو زعمت أنه لملثم عرّف نفسه أنه من كتائب شهداء الأقصى وقد تبنى عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل.