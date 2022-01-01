كتيبة جنين تصدر بيانا عسكريا عقب اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال

جنين / سما /

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، صباح اليوم السبت، عن تصدي مجاهديها للوحدات الخاصة "الإسرائيلية" التي حاولت اقتحام منطقة الجابريات غرب مخيم جنين.

جاء ذلك في بلاغ عسكري ، قالت فيه السرايا:" بفضل الله تعالى ومن ثم سواعد مقاتلينا الأبطال، تمكن مجاهدو سرايا القدس - كتيبة جنين، من كشف تسلل الوحدات الخاصة لقوات الاحتلال في منطقة الجابريات غرب مخيم جنين، والتصدي لهم حيث أمطروهم بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة، مما اضطرهم للانسحاب من المنطقة ورد كيدهم إلى نحورهم بحول الله وقوته.

وأضافت:" إننا في كتيبة جنين، نوكد الجهوزية العالية لمقاتلينا ومقاومة الاحتلال والتصدي لكل المحاولات الخبيثة والإجرامية التي تحاول النيل من المجاهدين، ومن أبناء شعبنا، وإننا لن ندخر جهدآ في العمل على لجم الاحتلال ودحره عن أرضنا".

ووجهت السرايا في بلاغها رسالة للاحتلال، قائلة:" نقول للاحتلال، إن خروجك من المخيم لن يكون كما ترغب وستدفع ثمن حماقاتك غاليا".

وفيما يلي نص البلاغ كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِين

بيان مقتضب سرايا القدس – كتيبة جنين

بفضل الله تعالى ومن ثم سواعد مقاتلينا الأبطال، تمكن مجاهدو سرايا القدس - كتيبة جنين، من كشف تسلل الوحدات الخاصة لقوات الاحتلال في منطقة الجابريات غرب مخيم جنين، والتصدي لهم حيث أمطروهم بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة، مما اضطرهم للانسحاب من المنطقة ورد كيدهم إلى نحورهم بحول الله وقوته.

إننا في كتيبة جنين، نوكد الجهوزية العالية لمقاتلينا ومقاومة الاحتلال والتصدي لكل المحاولات الخبيثة والإجرامية التي تحاول النيل من المجاهدين، ومن أبناء شعبنا، وإننا لن ندخر جهدآ في العمل على لجم الاحتلال ودحره عن أرضنا.

نقول للاحتلال، إن خروجك من المخيم لن يكون كما ترغب وستدفع ثمن حماقاتك غاليآ.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين

30 نيسان 2022م