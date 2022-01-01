  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 30 أبريل 2022 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (24_ 29 إبريل 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6926 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9371 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6824 مواطنين و77 أجنبياً، و25 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 9258 مواطناً، و69 أجنبياً، و41 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

#معبر بيت حانون

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال طالب بعدم نشره..فيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة أرئيل

قناة عبرية: هذا ما قاله أبو مازن لرئيس "الشاباك"

الشاباك يصدر بيانا "رسمي وغير عادي" بحق بن غفير

خطاب مهم للسنوار غداً

صور..مقتل حارس امن اسرائيلي برصاص فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل

وزير الدفاع البريطاني: بوتين قد يعلن حرباً جديدة في هذا اليوم..

تم حرق جثته.. الاستخبارات الروسية تكشف تفاصيل آخر لحظات حياة هتلر و تؤكد انتحاره

الأخبار الرئيسية

عملية اريئيل

فيديو.. كتائب شهداء الأقصى تتبنى عملية إطلاق النار على مدخل "أرئيل"

اسرائيل: الاسابيع القادمة خطيرة وتشكل تحديا للجيش والمؤسسة الامنية

Screenshot_5

الغارديان: يجب أن نشعر بالصدمة.."11 يوما في مايو".. فيلم عن أطفال قضوا بالعدوان على غزة (فيديو)

فيديو: شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

Screenshot_2

جيش الاحتلال طالب بعدم نشره..فيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة أرئيل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم