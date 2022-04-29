"التهاب الكبد الغامض".. انتبهوا لهذه الأعراض

وكالات

ما يزال عدد الأطفال الذين يصابون بمرض التهاب الكبد الغامض يرتفع يوما بعد يوم، في وقت كشف فيه خبراء الأعراض الرئيسية، التي يجب على الآباء الانتباه إليها.



وحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المملكة المتحدة سجلت حتى اليوم 145 حالة، منها 108 في إنجلترا و17 في اسكتلندا و11 في ويلز و9 في أيرلندا الشمالية.

وإلى حدود الساعة، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بين الأطفال البريطانيين، فيما خضع 10 منهم لعمليات زراعة الكبد.

وأوضحت أن معظم الأطفال الذين أصيبوا بهذا المرض لم يتجاوزوا سن الخامسة، مع وجود عدد قليل فوق سن العاشرة.



وقال خبراء الصحة إن على الآباء أن ينتبهوا إلى أطفالهم في حال لاحظوا اصفرار جلدهم أو اصفرارا في الجزء الأبيض من عينهم، مشيرين إلى أن ذلك "علامة على تلف الكبد وأن هناك حاجة إلى رعاية مستعجلة".

وكشفت الدكتورة ميرا تشاند، مديرة العدوى السريرية والناشئة في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة: "هذا وقت مقلق لآباء الأطفال الصغار، رغم أن احتمال إصابة طفلك بالتهاب الكبد منخفض للغاية".

وأضافت: "ومع ذلك، نواصل تذكير الوالدين بضرورة الانتباه إلى علامات التهاب الكبد، وخاصة اليرقان، الذي تسهل ملاحظته".

وتابعت: "يجب على الأطفال الذين يعانون من أعراض مثل القيء والإسهال البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة أو الحضانة إلا بعد 48 ساعة من توقف الأعراض".

وتشمل أعراض التهاب الكبد ما يلي: اصفرار الجزء الأبيض من العينين أو الجلد (اليرقان) - البول الداكن - براز شاحب رمادي اللون - حكة في الجلد - آلام العضلات والمفاصل - حرارة عالية - الشعور بالتعب طوال الوقت - فقدان الشهية - آلام في البطن.