  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

السبت 30 أبريل 2022 02:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية



قلقيلية/سما/

استشهد شاب، وأصيب عدد آخر، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في عزون شرق قلقيلية. 

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشاب هو يحيى علي عدوان (27 عامًا)، وقد استشهد جراء إصابته بطلق ناري حي في قلبه بشكل مباشر.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الشهيد هو أسير محرر.

وكانت مصادر محلية، أفادت أن 3 شبان على الأقل أصيبوا عند نحو الساعة (1:35 بعد منتصف الليل بتوقيت القدس المحتلة)، خلال مواجهات اندلعت في المنطقة.

وبحسب المصادر حينها، فإن إحدى الإصابات وصفت بالخطيرة، ونقلت من قبل طواقم الإسعاف إلى العلاج في أحد المستشفيات.

#قلقيلية #شهيد قلقيلة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: وفد إسرائيلي زار مصر خلال الأيام الماضية وهذا ما طلبه بشأن قطاع غزة

قناة عبرية: هذا ما قاله أبو مازن لرئيس "الشاباك"

خطاب مهم للسنوار غداً

الشاباك يصدر بيانا "رسمي وغير عادي" بحق بن غفير

جيش الاحتلال طالب بعدم نشره..بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة أرئيل

أسعار صرف العملات

وزير الدفاع البريطاني: بوتين قد يعلن حرباً جديدة في هذا اليوم..

الأخبار الرئيسية

Screenshot_2

جيش الاحتلال طالب بعدم نشره..بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة أرئيل

60a12b044236043bf616cd08

اعلام اسرائيلي: فلسطيني حاول دهس مجموعة من الجنود في عزون قبل قليل

photo_2022-04-29_22-47-03

أول تعليق من حماس على عملية اطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل

4E83CEAD-EEE7-4353-83DF-FC6E29F830F5

صور..مقتل حارس امن اسرائيلي برصاص فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل

FRbYrgOXEAEnd9Q

قناة عبرية: هذا ما قاله أبو مازن لرئيس "الشاباك"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم