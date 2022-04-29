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مفتي روسيا يدعو لإقامة الصلاة من أجل السلام في فلسطين

السبت 30 أبريل 2022 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي روسيا يدعو لإقامة الصلاة من أجل السلام في فلسطين



موسكو/سما/

 دعا رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، المفتي رافيل عين الدين، المسلمين إلى "إقامة الصلاة من أجل تحقيق رفاهية الشعب الفلسطيني ونيل فلسطين الاستقلال".

وقال عين الدين خلال لقاء وصلاة مع سفراء عدد من الدول الإسلامية، "أعتقد أننا نتوسل إلى الله عز وجل أن يمنح أرض فلسطين السلام، وأن يمنح الشعب الفلسطيني، الذي طالت معاناته، الازدهار والحصول على دولة مستقلة ذات سيادة، وفقا لقرار الأمم المتحدة الذي تعترف به وتؤيده روسيا الاتحادية، على غرار ما كان عليه الحال في عهد الاتحاد السوفياتي السابق، وهو القرار الخاص بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

وطلب المفتي عين الدين من سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، أن ينقل تحياته إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء سفراء: الجزائر وأفغانستان والبحرين وغامبيا ومصر والأردن والعراق وإيران وقطر ولبنان وفلسطين والسودان وسوريا وتونس وتركيا وتشاد.

#روسيا #فلسطين

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