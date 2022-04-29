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220 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الجمعة الأخيرة من رمضان بالأقصى

السبت 30 أبريل 2022 01:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
220 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الجمعة الأخيرة من رمضان بالأقصى



القدس المحتلة/سما/

أدى 220 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 220 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح رغم اعتداءات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباحا المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت باتجاه المصلين، ما أسفر عن 13 اصابة بالاختناق والاعيرة المطاطية بحسب الهلال الاحمر الفلسطيني.

وأجبر جنود الاحتلال المصلين على مغادرة المسجد الاقصى المبارك، واعتدوا عليهم في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

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#المسجد الاقصى

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