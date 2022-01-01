أول تعليق من حماس على عملية اطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل

غزة/سما/

علقت حركة المقاومة الاسلامية حماس ، مساء اليوم الجمعة ، على عملية إطلاق النار التي وقعت عند مدخل مستوطنة أرئيل قرب محافظة سلفيت وأدت لمقتل حارس أمن اسرائيلي.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في حديث عبر اذاعة الأقصى :" العملية البطولية أراد منفذوها أن يختموا الشهر المبارك بهذه العملية النوعية ، والعملية تؤكد أن الثورة تشتعل في كل الضفة، وأن الشباب الثائر يصرون على طرد الاحتلال واقتلاع مستوطنيه". حسب قوله

وأضاف :" هذه العملية تؤكد أن كل إجراءات الاحتلال تتهاوى أمام إصرار الشباب الفلسطيني على القتال والمواجهة ، وان هذه العملية تطبيق عملي لإعلان شعبنا أن القدس خط أحمر وهذا جزء من رد شعبنا على الاعتداء على الأقصى والمصلين".

وأكد قاسم " ان الضفة منتفضة ومقاتلة رغم كل اعتداءات الاحتلال وهجماته وان هذه العملية جاءت لتقول ان الضفة لن يهدأ لها بال حتى طرد الاحتلال.

و أوضح "العملية تجسد عملياً ترابط ساحات الفعل النضالي التي تمتد على جغرافية فلسطين وتدافع عن المقدسات ، ونحن في حماس نشكل دعماً واسناداً لكل حالات الفعل النضالي ضد هذا الاحتلال الإسرائيلي". وفقا لقوله