بالفيديو: شاهد لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة أرئيل ومقتل سرائيلي

سلفيت/سما/

تداولت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء يوم الجمعة، لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار ومقتل مستوطن اسرائيلي قرب مستوطنة "أرئيل" جنوب غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المُحتلة.

وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وسائل الإعلام العبرية بعدم نشر فيديو لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار على حارس أمن مستوطنة أريئيل على شبكات التواصل الاجتماعي ويطالب بحذف المقطع وعدم تداوله.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنَّ عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة أرئيل غرب نابلس، لافتاً إلى أنّه يجري فحص التفاصيل.

فيما قال مُراسل القناة 13 العبرية: "إنَّ مُقاومان مُسلحان ببندقية كارلو نفذا عملية إطلاق النار تجاه حارس مستوطنة "أريئيل"، ما أدى إلى مقتله وانسحبا من المكان".

وقالت "إذاعة جيش الاحتلال: التحذير من تسلل مسلحين في المستوطنات القريبة من منطقة مستوطنة أرييل.

فيما قال أمير بوحبوط المراسل العسكري لموقع واللا " التحقيق الميداني الأولي في الهجوم على مستوطنة أرئيل أن المسلحين حاولا قتل الحارسين وخطف أسلحتهم.

وأضاف "يقود جهاز الأمن العام الشاباك حملة مطاردة منفذي عملية مستوطنة اريئيل الآن.

من جهتها قالت صحيفة معاريف العبرية "يقدر الجيش الإسرائيلي أن المنفذين خرجا من مستوطنة أريئيل ولكن يقدر أنهم بالقرب من المستوطنة.