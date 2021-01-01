  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القدوة: مطلبنا الشرعي هو العودة للانتخابات

الجمعة 29 أبريل 2022 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدوة: مطلبنا الشرعي هو العودة للانتخابات



رام الله/سما/

قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، إن "الأيام أثبتت بعد مرور عام على إلغاء الرئيس محمود عباس الانتخابات التشريعية والرئاسية بقرار فردي، بذريعة القدس، كم كان ذلك العذر واهنا وغير حقيقي، حيث استمر الشعب الفلسطيني في معركته للدفاع عن القدس والمقدسات وتثبيت السيادة في ظل استكانة رسمية جليّة وغير قابلة للتأويل".

وأضاف القدوة في تصريح له الجمعة: "قبل عام من اليوم، ألغى الرئيس محمود عباس الانتخابات التشريعية والرئاسية بقرار فردي وحرم الشعب الفلسطيني من حقه الأصيل في اختيار ممثليه. في حينه، كانت الذريعة هي القدس وأثبتت الأيام والأحداث المتتالية منذ الإلغاء، بما في ذلك مسرحية الانتخابات المحلية، كم كان ذلك العذر واهنا وغير حقيقي، حيث استمر الشعب الفلسطيني في معركته للدفاع عن القدس والمقدسات وتثبيت السيادة الفلسطينية في ظل استكانة رسمية جليّة وغير قابلة للتأويل".

وتابع "يبقى مطلبنا الشرعي هو العودة للانتخابات والانصياع لإرادة الشعب الفلسطيني بالتغيير الواسع والعميق والمشاركة السياسية".

وأشار القدوة إلى أنه "ورغم تعنت المجموعة المتحكمة والمستفيدين من استمرار الانقسام، تبقى الحقيقة الواضحة أن لا شرعية لأحد دون صندوق الاقتراع ولا مخرج من أزمة النظام السياسي المنقسم والمتهالك إلا بالتغيير وصياغة عقد اجتماعي جديد قائم على الشراكة واحترام الآخر والالتزام القطعي بالتداول الديمقراطي للحكم".

#ناصر القدوة

الأكثر قراءة اليوم

استمطار السحب في السعودية وأهدافه يثير تفاعلا بعد أول طلعة فوق الرياض والقصيم وحائل

صحيفة: وفد إسرائيلي زار مصر خلال الأيام الماضية وهذا ما طلبه بشأن قطاع غزة

أسعار صرف العملات

وزير الدفاع البريطاني: بوتين قد يعلن حرباً جديدة في هذا اليوم..

الشاباك يصدر بيانا "رسمي وغير عادي" بحق بن غفير

تم حرق جثته.. الاستخبارات الروسية تكشف تفاصيل آخر لحظات حياة هتلر و تؤكد انتحاره

8 طائرات نقل إماراتية حطّت في قاعدة عسكرية إسرائيليّة

الأخبار الرئيسية

4E83CEAD-EEE7-4353-83DF-FC6E29F830F5

مقتل حارس امن اسرائيلي بالرصاص قرب مستوطنة اريئيل

FRbYrgOXEAEnd9Q

قناة عبرية: هذا ما قاله أبو مازن لرئيس "الشاباك"

خطاب مهم للسنوار غداً

الشاباك يصدر بيانا "رسمي وغير عادي" بحق بن غفير

4202220142613725

مسؤول أمني إسرائيلي يحذر حكومته من مفاوضات مع ملك الأردن لهذا السبب..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم