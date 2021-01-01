"الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية": يوم القدس العالمي أولوية إعلامية

غزة/سما/

أكّد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية أنّ يوم القدس العالمي هو أولويّة إعلامية دائمة خصوصاً مع الظروف الحالية المانعة من عقد اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات.

وقال الاتحاد في بيان له بمناسبة يوم القدس الجمعة، إنّ التطبيع الذي بدأ بين بعض الدول العربية وبين كيان الاحتلال حالة مؤقتة وشاذة ينبغي العمل على ايقافها وتعطيلها بتضامن الشعوب والفعاليات ووسائل الإعلام الملتزمة.

وأدان كافة الأشكال الإرهابية القمعية والتعسفية التي تقدم عليها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين خاصة، والشعب الفلسطيني والأسرى والإعلاميين الفلسطينيين، كما وأدان كافة المؤسسات والمنظمات الإعلامية التي تعمل على حجب الحدث الفلسطيني عن وسائل الإعلام.

وأهاب الاتحاد بالمنظمات الإعلامية الدولية ووسائل الإعلام المختلفة وكل حر وشريف قادر على ترك بصمة إعلامية الاهتمام بالقضية الفلسطينية، داعيًا كافة وسائل الإعلام والإعلاميين إلى تخصيص المزيد من الوقت والجهد المكرس للقضية الفلسطينية.

ودعا المؤسسات الإعلامية إلى تكريس موارد خاصة لدعم المؤسسات الإعلامية والفلسطينية، وبالإضافة إلى تغطية فريدة وخاصة لهذا اليوم، يوم الجمعة الواقع في 29 نيسان 2022.