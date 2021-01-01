  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية": يوم القدس العالمي أولوية إعلامية

الجمعة 29 أبريل 2022 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية": يوم القدس العالمي أولوية إعلامية



غزة/سما/

أكّد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية أنّ يوم القدس العالمي هو أولويّة إعلامية دائمة خصوصاً مع الظروف الحالية المانعة من عقد اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات.

وقال الاتحاد في بيان له بمناسبة يوم القدس الجمعة، إنّ التطبيع الذي بدأ بين بعض الدول العربية وبين كيان الاحتلال حالة مؤقتة وشاذة ينبغي العمل على ايقافها وتعطيلها بتضامن الشعوب والفعاليات ووسائل الإعلام الملتزمة.

وأدان كافة الأشكال الإرهابية القمعية والتعسفية التي تقدم عليها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين خاصة، والشعب الفلسطيني والأسرى والإعلاميين الفلسطينيين، كما وأدان كافة المؤسسات والمنظمات الإعلامية التي تعمل على حجب الحدث الفلسطيني عن وسائل الإعلام.

وأهاب الاتحاد بالمنظمات الإعلامية الدولية ووسائل الإعلام المختلفة وكل حر وشريف قادر على ترك بصمة إعلامية الاهتمام بالقضية الفلسطينية، داعيًا كافة وسائل الإعلام والإعلاميين إلى تخصيص المزيد من الوقت والجهد المكرس للقضية الفلسطينية.

ودعا المؤسسات الإعلامية إلى تكريس موارد خاصة لدعم المؤسسات الإعلامية والفلسطينية، وبالإضافة إلى تغطية فريدة وخاصة لهذا اليوم، يوم الجمعة الواقع في 29 نيسان 2022.

#الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية #يوم القدس العالمي

الأكثر قراءة اليوم

استمطار السحب في السعودية وأهدافه يثير تفاعلا بعد أول طلعة فوق الرياض والقصيم وحائل

صحيفة: وفد إسرائيلي زار مصر خلال الأيام الماضية وهذا ما طلبه بشأن قطاع غزة

أسعار صرف العملات

وزير الدفاع البريطاني: بوتين قد يعلن حرباً جديدة في هذا اليوم..

الشاباك يصدر بيانا "رسمي وغير عادي" بحق بن غفير

تم حرق جثته.. الاستخبارات الروسية تكشف تفاصيل آخر لحظات حياة هتلر و تؤكد انتحاره

8 طائرات نقل إماراتية حطّت في قاعدة عسكرية إسرائيليّة

الأخبار الرئيسية

4E83CEAD-EEE7-4353-83DF-FC6E29F830F5

مقتل حارس امن اسرائيلي بالرصاص قرب مستوطنة اريئيل

FRbYrgOXEAEnd9Q

قناة عبرية: هذا ما قاله أبو مازن لرئيس "الشاباك"

خطاب مهم للسنوار غداً

الشاباك يصدر بيانا "رسمي وغير عادي" بحق بن غفير

4202220142613725

مسؤول أمني إسرائيلي يحذر حكومته من مفاوضات مع ملك الأردن لهذا السبب..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم