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قناة عبرية: هذا ما قاله أبو مازن لرئيس "الشاباك"

الجمعة 29 أبريل 2022 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: هذا ما قاله أبو مازن لرئيس "الشاباك"



القدس المحتلة/سما/

كشفت، وسائل اعلام اسرائيلية، عن تفاصيل ما دار بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار ، نهاية الاسبوع المنصرم، حول الأحداث المشتعله في الضفة الغربية والاقصى. 

وقالت قناة "كان" العبرية: "أبو مازن قال في لقائه الأخير برئيس الشاباك رونين بار إن مفتاح تهدئة المنطقة بيد إسرائيل وليس بيدي".

وأضافت القناة العبرية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال لـ"بار" أنه لا يستطيع  تهدئة الأوضاع، مضيفاً " أنتم دائماً تريدون تهدئة من جانب واحد، ثم تقتحمون جنين!".

كما احتج الرئيس أبو مازن على أن إجراءات بناء الثقة التي وعده بها بني غانتس لم يتم تنفيذها بالكامل، وفقاً للقناة. 

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، قد أعلنت أمس الخميس عن لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى، برئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار في رام الله، نهاية الاسبوع المنصرم. 

ويشار إلى أن هذا اللقاء الثاني الذي يجمع عباس وبار، والذي تم الكشف عنه، حيث إنه سبق أن التقيا في رام الله في نوفمبر الماضي.

#الرئيس عباس #الشاباك الاسرائيلي

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