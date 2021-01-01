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روسيا تنفي زيارة الرئيس عباس إلى موسكو في مايو

الجمعة 29 أبريل 2022 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تنفي زيارة الرئيس عباس إلى موسكو في مايو



موسكو/سما/

نفت الرئاسة الروسية (الكرملين) صحة المزاعم الإعلامية عن وجود خطط لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو في مايو القادم.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة، في معرض تعليقه على التقارير الإعلامية التي ادعت أن هناك استعدادات لزيارة عباس إلى موسكو في التاسع من مايو القادم: "من أين جاءت هذه المعلومات؟ لم نصدر مثل هذا البيان. إنها تقارير خاطئة".

وجرى آخر اتصال بين عباس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 18 أبريل، إذ ناقشا، وفقا للكرملين، مستجدات الوضع في أوكرانيا والتصعيد في القدس.

وأشار بيسكوف للصحفيين اليوم إلى أن روسيا لم تدع أيا من الزعماء الأجانب إلى المشاركة في المراسم الاحتفالية التي ستقام بمناسبة عيد النصر على النازية الألمانية (التاسع من مايو)، موضحا: "هذه ليست ذكرى يوبيلية، إنه عيد خاص بنا.. عيد مقدس لعموم روسيا وجميع مواطنيها".

وأكد المتحدث أنه ليس على دراية بشأن وجود خطط لمشاركة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في هذه المراسم الاحتفالية أيضا.

#روسيا #الرئيس عباس

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