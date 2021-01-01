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الإيسيسكو تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى والمصلين فيه

الجمعة 29 أبريل 2022 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإيسيسكو تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى والمصلين فيه



رام الله/سما/

أدانت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، التي تواصلت طيلة شهر رمضان المبارك مستهدفة حرمة المسجد وباحاته وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين فيه دون مراعاة مكانته في وجدان الأمة الإسلامية.

وأكد بيان صادر عن المنظمة، اليوم الجمعة، ضرورة وقوف الإنسانية أجمع في مواجهة هذه الاعتداءات التي تهدد هوية المناطق المقدسة وتطمس حقائقها التاريخية، داعيةً إلى العمل على صون الحقوق التاريخية للمدينة المقدسة، وسعي الشعوب إلى تحقيق آمالها في عيش كريم يضمن حريتها ومستقبل أبنائها.

#الإيسيسكو #المسجد الاقصى

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