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الشاباك يصدر بيانا " رسمي وغير عادي" بحق بن غفير

الجمعة 29 أبريل 2022 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يصدر بيانا " رسمي وغير عادي" بحق بن غفير



القدس المحتلة/سما/

أكد الصحفي في القناة 13 العبرية يوسي إيلي، إصدار جهاز الشاباك الإسرائيلي بيانا وصفه بـ "الرسمي وغير العادي" يتعلق بمنع عضو الكنيست إيتمار بن غفير.

وقال إيلي إن: "الشاباك يصدر بيان رسمي وغير عادي يقضى بمنع عضو الكنيست إيتمار بن غفير الوصول إلى باب العامود بناء على توصية ومعلومات تشير إلى أن وصوله سيؤدي إلى نتيجة حتمية تمس بالأمن القومي الإسرائيلي".

وبين جهاز الشاباك في بيان له، أن يدرك أهمية حرية التنقل بشكل عام وبحرية، وعلى وجه الخصوص لأعضاء الكنيست، ولكن في نفس الوقت كانت هناك حالة استثنائية للغاية، وتم اتخاذ القرار برأي مدعوم من المخابرات، لوجود شبه يقين بحدوث ضرر كبير لأمن "الدولة".


وقال الشاباك في بيان غير معتاد، "من واجبنا منع أي عمل مقدمًا قد يؤدي إلى تصعيد أمني قد يؤدي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين والجنود والشرطة .. سنواصل أداء واجبنا وفق القانون وتقديم آراء مهنية ومستقلة، انطلاقًا من الرغبة في منع الإضرار بأمن الدولة ومواطنيها". وفق تعبيره.

وجاء البيان على خلفية الهجوم الإعلامي الذي شنه بن غفير على رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والذي اتهمه بالفشل في تقديم الأمن له في ظل التحريض الذي يتعرض له، كما فشلوا في العمليات الأخيرة وأمام حماس.

وفور بيان الشاباك، رفض بن غفير ما جاء فيه، مبديًا استغرابه من عدم إبداء رأي مماثل ضد أعضاء الكنيست العرب أحمد الطيبي وأيمن عودة، ولم يسعى لتقييد حرية حركتهم.

#الشاباك #عضو الكنيست المتطرف بن غفير

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