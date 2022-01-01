بن غفير يتلقى تهديدات بالقتل

القدس المحتلة/سما/

تعرض عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" من حركة الصهيونية الدينيةاليوم (الجمعة)، تهديدات بالقتل عبر فيسبوك.



وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم، نشر بن غفير توثيق تهديدات له من شاب اسمه محمد عواضة.



يأتي ذلك في خلفية تهديدات وجهت أول امس إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي تلقى أفراد عائلته مؤخرًا رسالتين برصاصة حية بداخلهم وتهديدات صريحة لحياتهم.



عقب تهديد بن غفير أخذت الشرطة الأمر على محمل الجد، وفتحت تحقيقا فيه.



وتظهر الوثائق التي نشرها بن غفير صورا للرصاص والعلم الإسرائيلي المحترق تحت التهديد "ستقتلون أنت وعائلتك، سنقتلكم، الموت لاسرائيل".



وطلب عضو الكنيست بن غفير من ضابط الكنيست التحقيق في التهديد الخطير الموجه له ولأسرته وحذر من أن "الكلمات يمكن أن تؤدي إلى القتل".



وطالب بن غفير السياسيين من اليسار ومسؤولي الشاباك بالتوقف عن التحريض ضده، بعد أن قال مصدر في الشاباك قبل أسبوع فقط "يجب تحييد بن غفير".



وهاجم بن غفير رئيس الشاباك رونين بار، واتهمه بالفشل في مواجهة العمليات والأحداث في المسجد الأقصى، وعليه وقف الحديث عني.

