  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينيت: بن غفير يريد إحراق "إسرائيل" بنيران التعصب والفوضى

الجمعة 29 أبريل 2022 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: بن غفير يريد إحراق "إسرائيل" بنيران التعصب والفوضى



القدس المحتلة/سما/

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الحملة التي يقودها عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" ضد رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار بـ"العمل الجبان" الذي يهدف إلى "إحراق إسرائيل بنيران التعصب والفوضى".


جاء ذلك في تغريدات لبينيت على حسابه بموقع تويتر على خلفية إعلان لبن غفير رئيس حزب "قوة يهودية" اتهم فيه رئيس "الشاباك" بالفشل في منع الهجمات المسلحة في إسرائيل، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.


وكتب بن "غفير" في الإعلان المقصود: "رونين بار رئيس الشاباك: لقد فشلت في جبل الهيكل (الحرم القدسي)، فشلت في بئر السبع، فشلت في بني براك والخضيرة (المدن الثلاثة شهدت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات مسلحة أسقطت قتلى وجرحى) وفشلت في غزة، والآن تتهم إيتمار بن غفير وتقول إنه يجب تحييده؟ توقف عن الحديث وابدأ العمل".


وقال بينيت ردا على ذلك: "الحملة السياسية الخطيرة التي يشنها بن غفير وأصدقاؤه ضد جهاز الأمن العام ورئيسه عمل جبان مناهض لإسرائيل تهدف إلى إحراق إسرائيل بنيران التعصب والفوضى".


وأضاف: "أدعم وأقوي كل مقاتلي الشاباك ومن يرأسه. إذا كان لدى أي شخص أي شكوى بشأن قرارات السياسة فأنا رئيس الوزراء. أنا العنوان".


يشار إلى أن الإعلان المعني الذي وقعه حزب "قوة يهودية" ووزعه بن غفير، نُشر على خلفية الانتقادات الموجهة إلى بن غفير من قبل مسؤولي "الشاباك".


 

#نفتالي بينيت #اسرائيل #بن غفير

الأكثر قراءة اليوم

استمطار السحب في السعودية وأهدافه يثير تفاعلا بعد أول طلعة فوق الرياض والقصيم وحائل

صحيفة: وفد إسرائيلي زار مصر خلال الأيام الماضية وهذا ما طلبه بشأن قطاع غزة

أسعار صرف العملات

تم حرق جثته.. الاستخبارات الروسية تكشف تفاصيل آخر لحظات حياة هتلر و تؤكد انتحاره

8 طائرات نقل إماراتية حطّت في قاعدة عسكرية إسرائيليّة

شاهد.."جسم مشبوه" في مطار بن غوريون الإسرائيلي يثير الهلع والذعر

صور ..العاهل السعودي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل: إيران على بعد أسابيع من صنع قنبلة نووية

نصر الله في يوم القدس : اسرائيل ليست قدرا وألحقنا بها الهزيمة وراء الأخرى

إسماعيل-هنية-1-scaled-1-750x430

هنية للوسطاء: المسجد الأقصى خط أحمر و القدس دونها الرقاب

"إسرائيل" ترفع حالة التأهب القصوى استعداداً لأي تصعيد في ذكرى النكبة

qny

قائد فيلق القدس يعلن عن "عملية ناجحة لمسيرات إيرانية" في أجواء "إسرائيل"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم