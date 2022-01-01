الخامنئي : المقاومة وحدها قادرة على حل القضية الفلسطينية

طهران/سما/

أكد المرشد الإيراني آية الله الخامنئي على أنّ "قوة المقاومة هي وحدها القادرة على حل أزمات الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وحيّا خامنئي في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، الجمعة، "الشباب الشجعان والغيارى" الفلسطينيين، وقال إنّ الفلسطينيين جميعاً "يطالبون بمواجهة عسكرية مع الكيان الغاصب، وهذا يدل على جهوزيتهم للمعركة".

وأضاف أنّ "كل أيام السنة يجب أن تكون يوم القدس، لأنّها قلب فلسطين وشعبها يبدي صموده كل يوم"، مشيراً إلى أنّه "في يوم القدس هذا العام، كل شيء ينبئ عن معادلة جديدة في المنطقة".

وتابع: "نرى أهم داعم للكيان الصهيوني أي الولايات المتحدة يعاني من هزائم متعددة".

وإذ اعتبر أنّ "الكيان الغاصب يتخبط في الساحة السياسة والعسكرية"، أشار إلى أنّ "هذا الكيان جنّ جنونه أمام حراك مخيم جنين، بينما قتل المئات في المخيم قبل أعوام".

وشدد خامنئي على أنّ "فلسطين بأجمعها قد تبدلت إلى مسار المقاومة وأنّه لا يمكن الوصول إلى أي حل بعيداً عن إرادة الشعب الفلسطيني، وهذا يعني سقوط كل الاتفاقات السابقة مع الاحتلال".

وأشار إلى أنّ "الدجالين مدعي حقوق الإنسان في أوروبا الذين يرفعون صوتهم بشأن أوكرانيا، يكمّون أفواههم بشأن فلسطين".

ولفت خامنئي إلى أنّ "المقاومة تكافح الإرهاب العالمي، وتساعد الشعب اليمني في الحرب المفروضة عليه، وتصارع الاحتلال في فلسطين".

وتوجه خامنئي إلى الشعب الفلسطيني قائلاً: "يا أبناء فلسطين في الضفة الغربية وفي أراضي الـ48 وفي المخيمات، أنتم تشكّلون القسم الأكبر والأهم في المواجهة"، مؤكداً على أنّ "إيران داعم ومساعد للمقاومة في فلسطين، وتدين التوجه الخياني للتطبيع مع إسرائيل".

ودعا المرشد الإيراني، في الختام، العالم الإسلامي، وخصوصاً جيل الشباب، إلى "التواجد في ساحات العزة والكرامة"، في إشارة إلى المسجد الأقصى والقدس المحتلة.

وتصدّى الفلسطينيون، اليوم الجمعة، لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، حيث أصيب نحو 42 فلسطينياً بجروح نتيجة قنابل الغاز والرصاص المطاطي.

وتحيي دول عربية وإسلامية يوم القدس العالمي اليوم، عبر مسيرات شعبية في العديد من المدن، دعماً لفلسطين وقضيتها ومقاومتها.