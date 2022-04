للمرة الأولى في الحرب.. روسيا تستهدف أوكرانيا بصواريخ غواصات (فيديو)

استخدمت روسيا غواصة في البحر الأسود لضرب أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز من طراز "كاليبر"، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة.



وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن استخدام أسطولها من الغواصات في قصف أوكرانيا، خلال الحرب المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.

وكانت روسيا أعلنت في الماضي إطلاق صواريخ من طراز "كاليبر" من قطع حربية في البحر الأسود.

ويبلغ مدى الصاروخ 2000 كيلومتر، ويحلق بسرعة أقل من سرعة الصوت، ويطلق من البوارج الحربية والغواصات.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر وابلا من صواريخ "كاليبر" تنطلق من أعماق البحر وتحلق في الأفق، صوب ما قالت الوزارة إنها أهداف عسكرية أوكرانية.

#Submarine of the #BlackSea Fleet launches "#Caliber" at targets in #Ukraine. pic.twitter.com/ofvTVrg7R8