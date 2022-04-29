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للمرة الأولى في الحرب.. روسيا تستهدف أوكرانيا بصواريخ غواصات (فيديو)

الجمعة 29 أبريل 2022 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأولى في الحرب.. روسيا تستهدف أوكرانيا بصواريخ غواصات (فيديو)



موسكو/سما/

استخدمت روسيا غواصة في البحر الأسود لضرب أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز من طراز "كاليبر"، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة.


وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن استخدام أسطولها من الغواصات في قصف أوكرانيا، خلال الحرب المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.

وكانت روسيا أعلنت في الماضي إطلاق صواريخ من طراز "كاليبر" من قطع حربية في البحر الأسود.

ويبلغ مدى الصاروخ 2000 كيلومتر، ويحلق بسرعة أقل من سرعة الصوت، ويطلق من البوارج الحربية والغواصات.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر وابلا من صواريخ "كاليبر" تنطلق من أعماق البحر وتحلق في الأفق، صوب ما قالت الوزارة إنها أهداف عسكرية أوكرانية.


وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الجمعة أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الروسي عن استخدام غواصات لمهاجمة أهداف أوكرانية.

ودأبت موسكو على توثيق عمليات إطلاق الصواريخ على الأهداف الأوكرانية، فيما يمكن اعتباره جزءا من الحرب النفسية بين الطرفين، فهي ترغب في تحطيم الروح المعنوية للقوات الأوكرانية.

#روسيا #أوكرانيا #الحرب الروسية الاوكرانية

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