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"محمد صلاح" يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الجمعة 29 أبريل 2022 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"محمد صلاح" يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي



غزة / سما /

توج النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، في التصويت السنوي لاتحاد كتاب كرة القدم، وذلك للمرة الثانية في مسيرته.

وحصل صلاح على 48 بالمئة من الأصوات، متقدما على البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، والإنجليزي ديكلان رايس، لاعب وست هام يونايتد، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وهذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها صلاح بهذه الجائزة بعد الأولى في 2018.

وانتزع قائد منتخب مصر هذه الجائزة بفضل تسجيله 22 هدفا إضافة إلى تقديمه 13 تمريرة حاسمة في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وإجمالا، سجل صلاح 30 هدفا وصنع 14 آخرين في 44 مباراة بكافة البطولات هذا الموسم.

وساهم صلاح هذا الموسم في فوز ليفربول بكأس الرابطة، وتأهله لنهائي كأس الاتحاد، كما يحتل "الريدز" المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر مانشستر سيتي، قبل خمس جولات من انتهاء المسابقة.

كما وضع ليفربول قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على فياريال بهدفين دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي.

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