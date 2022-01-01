هنية للوسطاء: المسجد الأقصى خط أحمر و القدس دونها الرقاب

غزة/سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، إن القرار من الشعب الفلسطيني أن المقاومة الخيار والطريق الأقصر لتحرير فلسطين والقدس، وأنّ الهوية في قلبها المقدسات في القدس وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف هنية في كلمة له خلال مسيرة حاشدة في اليمن بمناسبة يوم القدس العالمي، أنّ “الأحداث التي جرت في القدس قُبيل وفي رمضان رسّخت معادلة الشعب والمقاومة والهوية”.

وتابع أنّ “المعادلة المركزية المحورية واجه الفلسطينيون من خلالها الاحتلال، وأخذوا فيها القرار وتجاوزوا فيها الجغرافيا التي جزأها الاحتلال”.

وأشار إلى أنّ “المعادلة المتحركة على أرض فلسطين مرتبطة بعمقها الاستراتيجي التي تمثلها شعوب الأمة العربية والإسلامية”، مبيّنًا أنّ فلسطين والقدس ليست للفلسطينيين وحدهم بل لكل أبناء الأمة وأحرار العالم الذين يرفضون هذا الظلم التاريخي وهذا العدوان السافر على الشعب الفلسطيني والمقدسات في القدس.

وأردف هنية: “أبلغنا جميع من اتصل بنا خلال الفترة الماضية أنّ المسجد الأقصى خطٌ أحمر وأن القدس دونها الرقاب”، مشددًا على أنّ الصراع يمكن أن يتحول من صراع ثنائي بين شعبنا الفلسطيني المرابط في الخندق المتقدم لهذه الأمة إلى صراع إقليمي وأوسع من ذلك.

وشدد على أنّ “أي محاولرة لضرب ركائز وجدان الأمة وارتباطها في الأقصى المبارك لن نسمح بها على الإطلاق ولن تسمح به الجموع المحتشدة في صنعاء الخير ويمن المدد والأمن والإيمان، ولن تسمح به كل الشعوب المنتفضة اليوم في معظم عواصم عالمنا الإسلامي والعربي إحياءً لذكرى يوم القدس العالمي”.

ونوه هنية إلى أن “الأحداث الجارية وهذا العنفوان والتحدي والرباط والمقاومة على أرض فلسطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس امتداد لمعركة سيف القدس، السيف الذي أشهرته غزة العزة في رمضان الماضي دفاعًا عن القدس وعن أرض فلسطين المباركة”.

وأعرب عن تقديره واعتزازه بالكثافة الشعبية الجماهيرية المشاركة في المسيرة والزحوف التي تجدد العهد مع القدس وفلسطين وقافلة الشهداء، موجهًا التحية لأهل اليمن العزيز الذين يؤكدون مجددًا أن القدس كما كانت القبلة الأولى في الصلاة هي اليوم قبلة المجاهدين والمقاومين وقبلة الأحرار ومهوى أفئدة المؤمنين والمؤمنات.

وأشاد رئيس حركة حماس، بالحشود الكبيرة المشاركة في المسيرة، بقوله: “تسجلون اليوم هذا الحضور المبارك في هذه الكثافة الشعبية الجماهيرية وتؤكدون في يوم القدس العالمي أن القدس في قلب صنعاء وأن اليمن كان وما زال مصدر العروبة وحاضنة الإسلام وعاشقًا للقدس ولفلسطين”.