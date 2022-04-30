كهرباء غزة تُصدر تنويهًا للمواطنين بشأن حملة الخصومات

غزة/سما/

أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الجمعة، تنويهًا للمواطنين بشأن حملة الخصومات والتسهيلات التي أطلقتها مع شهر رمضان.

وأوضحت الشركة، أنّ أن يوم غد السبت الموافق 30/04/2022، هو آخر يوم في حملة الخصومات والتسهيلات التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان الفضيل.

وأضافت: "وعليه فإنّ مراكز العناية بالمشتركين التابعة للشركة ستكون جاهزة لاستقبال المراجعين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر لاستقبال من يرغب في اغتنام الفرصة قبل انتهاء الحملة في يومها الأخير".





ودعت الشركة، المواطنين في حال وجود أي استفسارات لديهم، إلى التواصل معها عبر الرقم 133 الخاص باستعلامات كهرباء غزة.