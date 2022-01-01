شاهد: عائلة لبنانية توثق لحظاتها الأخيرة قبل غرق قاربها

وكالات

أظهر مقطع فيديو وثقته عائلة لبنانية عندما كانت في طريقها لمغادرة البلاد بحرا نحو إيطاليا، لحظات مؤثرة سبقت كارثة غرق قاربهم في سواحل البلاد.

وذكرت مواقع إعلامية لبنانية، أن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو هم أفراد من عائلة تدعى مرعب، لا يزال 7 منهم في عداد المفقودين.



وظهرت المفقودة حنان مرعب وهي تصور أولادها يوسف وريماس وشقيقتها مها الحامل وابنتها ليا، وتسأل الجميع إلى أين ذاهبون؟ وكانت والدتهم تبكي، فقالت لها حنان: "ما تبكي راجعين".

وأظهر الفيديو أن جميعهم كانوا سعداء، حيث ظنوا أنهم في طريقهم إلى حياة أفضل، حيث باعوا معظم ممتلكاتهم لتوفير آلاف الدولارات مقابل الهجرة إلى إيطاليا، لكن القدر رسم لهم نهاية أخرى تركت حسرة وألما في قلوب محبيهم.

وأثار غرق المركب قبالة ساحل في شمالي لبنان، غضبا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد وتعاطفا مع الضحايا.

كارثة طرابلس

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات اللبنانية انتشال جثة طفلة وإنقاذ 45 من ركاب قارب كان يحمل نحو 60 مهاجرا، غرق السبت قبالة سواحل شمال لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية، سببت زيادة في عدد عمليات الهجرة غير النظامية عبر البحر.

كما أفاد الصليب الأحمر اللبناني أنه كان على متن القارب 60 شخصا، بينما ذكر شهود عيان أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه يبلغ حوالي 75.



ولاحقا، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن حداد عام في لبنان، ووجه ناجون اتهامات إلى الجيش لتحميله مسؤولية ما حصل، حيث قال البعض؛ إن القارب غرق إثر مطاردة قوة الجيش له، وهو ما نفاه الجيش، داعيا إلى "عدم تسييس القضية في موسم الانتخابات".