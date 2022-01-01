شاهد: شبان في يافا يسقطون علم دولة الاحتلال عن أحد المباني

تداولت مواقع التواصل تسجيل فيديو لشبان فلسطينيين في مدينة يافا وهم يسقطون علم دولة الاحتلال عن أحد المباني في المدينة.



ويظهر في التسجيل، شابا يعتلي أحد المباني، ويقوم بانتزاع علم الاحتلال ومن ثم يسقطه أرضا، في حين يتوجه شاب آخر ليدوسه بأقدامه.

ولم تفلح كل محاولات الاحتلال على مدار عقود مضت، في إذابة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48، أو طمس هويتهم العربية الفلسطينية .

ورغم تعاقب الأجيال منذ نكبة عام 1948 ومراهنة دولة الاحتلال على نسيان تلك الأجيال لهويتهم، والاندماج داخل المجتمع الإسرائيلي، إلا أن ذلك لم يحدث، بل يشارك الفلسطينيون هناك في الفعاليات المناهضة للاحتلال كافة، ولعل الانتفاضة التي اندلعت في أيار/ مايو الماضي في معظم مدن الداخل المحتلة، كانت دليلا واضحا على رفض الاحتواء والتمسك بالهوية الفلسطينية.