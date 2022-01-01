دحلان: الاقتحامات المتكررة للأقصى محاولاتٍ فاشلة لفرض معادلاتٍ قائمةٍ على البطش والتنكيل

رام الله/سما/

أكد قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح" النائب محمد دحلان، على أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، ما هي إلا محاولاتٍ فاشلة، وأنَّ المحتل الإسرائيلي لن يهزم شعبنا.

وقال دحلان في تصريح صحفي "نتوجه بالتحية في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك لأبناء شعبنا في مدينة القدس وأحيائها وإلى المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، ونفخر بصمودهم في مدينتهم، والدفاع عن مقدساتهم، ومواجهة كل أشكال التهويد وسياسة الأمر الواقع، ومحاولات فرض معادلة التقسيم الزماني والمكاني التي يسعى المحتلون إلى تكريسها دون جدوى".

وأضاف: "نجدد موقفنا بأن الاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها صباح اليوم، ما هي إلا محاولاتٍ فاشلةٍ لفرض معادلاتٍ قائمةٍ على البطش والتنكيل، لأن المحتل ومهما بلغت قوته لن يتمكن من هزيمة شعبنا، ولن يُجهض أحلامنا وسعينا المتواصل لنيل حقنا في الحرية والاستقلال".