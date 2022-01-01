هاكرز يخترق إذاعات إسرائيلية ويبث شعارات مؤيدة لفلسطين

القدس المحتلة/سما/

أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الجمعة، أن مجموعة "هاكرز سيبراني" نجحت، في اختراق بث محطات إذاعية إسرائيلية رئيسية.



وقالت الصحيفة العبرية، إن "الهاكرز" تمكنوا أمس من اختراق بث محطات إذاعة عبرية، وقاموا ببث شعارات مؤيدة لفلسطين، أهمها "تحرير فلسطين قريبًا، والقدس هي عاصمة فلسطين".



ويوم الأحد الماضي، حذرت الشبكة السيبرانية الإسرائيلية من احتمال وقوع هجمات إلكترونية قبل يوم "القدس العالمي"، وقبيل نهاية شهر رمضان.



وطالبت الشبكة بتعزيز الحماية الإلكترونية والاستعداد لأي اختراق "سيبراني" خاصة في هذا التوقيت من كل عام، مضيفةً أن كانت هناك محاولات مضنية الشهر الماضي لزيادة الهجمات السيبرانية الخارجية على إسرائيل.



يذكر أن قراصنة إيرانيين نجحوا، في الأول من شهر فبراير/ شباط الماضي، في استخدام برامج تجسس مبتكرة في الهجوم على منشآت إسرائيلية، وألحقوا ضرارًا كبيرًا بها، خلال الأشهر القليلة الماضية.