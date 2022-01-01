  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سجود صلاح بعد تسجيله الأهداف يثير جدلا بأمريكا

الجمعة 29 أبريل 2022 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
سجود صلاح بعد تسجيله الأهداف يثير جدلا بأمريكا



وكالات/سما/

يبدو أن سجدة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعد تسجيله الأهداف في الملعب لها أثر كبير، حتى وصلت للمحاكم.

وكشف مراسل وكالة "رويترز"، لاورنس هورلي، أن سجدة محمد صلاح بعد الأهداف أصبحت موضع جدل وحديث بالمحكمة الأمريكية العليا، بعد أن استشهد بها محامي مدرب مسلم في أمريكا.

وأوضح لاروس أن القصة بدأت بتحويل مدرب مسلم لفريق مدرسة ثانوية إلى المحكمة؛ بسبب سجوده مع لاعبي فريقه احتفالا في المباريات، والمحكمة اعتبرت هذا رمزا دينيا ولا يصح.

وقال محامي المدرب إن هذا الأمر شيء عادي، معللا ذلك بما يفعله نجمنا محمد صلاح، قائلا: "صلاح يسجد بعد كل هدف يسجله في كل ملاعب العالم، ولا يحدث له أي مشكلة، فهو ملهم للجميع، ويتأثر به الجمهور".

 
#محمد صلاح

الأكثر قراءة اليوم

استمطار السحب في السعودية وأهدافه يثير تفاعلا بعد أول طلعة فوق الرياض والقصيم وحائل

صحيفة: وفد إسرائيلي زار مصر خلال الأيام الماضية وهذا ما طلبه بشأن قطاع غزة

سلطة النقد تصدر اعلانا هاما حول عمل البنوك في فلسطين قبل حلول العيد

أسعار صرف العملات

تم حرق جثته.. الاستخبارات الروسية تكشف تفاصيل آخر لحظات حياة هتلر و تؤكد انتحاره

شاهد.."جسم مشبوه" في مطار بن غوريون الإسرائيلي يثير الهلع والذعر

8 طائرات نقل إماراتية حطّت في قاعدة عسكرية إسرائيليّة

الأخبار الرئيسية

qny

قائد فيلق القدس يعلن عن "عملية ناجمة لمسيرات إيرانية" في أجواء "إسرائيل"

محلل إسرائيلي ينتقد سياسة تكميم الأفواه حول فشل خطة "مترو حماس"

ضابط إسرائيلي يكرر : قصفنا هدفا ذي أهمية بالغة لحماس وفتحنا معابر غزة كي لا يقولوا ذلك ..

160 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في "الأقصى"

توتر العلاقات بين إسرائيل ومصر بسبب الأقصى والمخابرات المصرية تُهدد وتنقل رسائل “غاضبة” لتل أبيب

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم