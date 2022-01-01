سجود صلاح بعد تسجيله الأهداف يثير جدلا بأمريكا

وكالات/سما/

يبدو أن سجدة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعد تسجيله الأهداف في الملعب لها أثر كبير، حتى وصلت للمحاكم.

وكشف مراسل وكالة "رويترز"، لاورنس هورلي، أن سجدة محمد صلاح بعد الأهداف أصبحت موضع جدل وحديث بالمحكمة الأمريكية العليا، بعد أن استشهد بها محامي مدرب مسلم في أمريكا.

وأوضح لاروس أن القصة بدأت بتحويل مدرب مسلم لفريق مدرسة ثانوية إلى المحكمة؛ بسبب سجوده مع لاعبي فريقه احتفالا في المباريات، والمحكمة اعتبرت هذا رمزا دينيا ولا يصح.

وقال محامي المدرب إن هذا الأمر شيء عادي، معللا ذلك بما يفعله نجمنا محمد صلاح، قائلا: "صلاح يسجد بعد كل هدف يسجله في كل ملاعب العالم، ولا يحدث له أي مشكلة، فهو ملهم للجميع، ويتأثر به الجمهور".