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قائد فيلق القدس يعلن عن "عملية ناجمة لمسيرات إيرانية" في أجواء "إسرائيل"

الجمعة 29 أبريل 2022 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد فيلق القدس يعلن عن "عملية ناجمة لمسيرات إيرانية" في أجواء "إسرائيل"



طهران/سما/

أعلن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني عن تنفيذ طائرات مسيرة إيرانية "عملية ناجحة" في أجواء إسرائيل.

وتحدث قاآني عن هذه العملية المزعومة في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في مدينة مشهد خلال مراسم إحياء "يوم القدس العالمي"، وخاطب قادة إسرائيل بالقول، وفقا لما نقلت عنه قناة "العالم" الإيرانية: "من أين أتت هذه الطائرات بدون طيار؟! وظفتم 41 طائرة مقاتلة واستطلاعية لاعتراض هاتين الطائرتين المسيرتين.. لماذا كذبتم!؟ أنتم لستم على استعداد لقول الحقيقة بشكل صادق".

ولم يشرح قائد "فيلق القدس" عن تفاصيل العملية المزعومة.

وشدد قاآني على أن إيران تعتبر الأراضي التي قامت فيها دولة إسرائيل ملكا للفلسطينيين، متهما الدولة العبرية بـ"قتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين".

وقال إن إسرائيل "لم تنتصر أبدا في أي حرب خلال سنوات حياتها الشائنة، ولم تتمكن أبدا من أن تكون أمة واحدة".

وأعرب قاآني عن قناعته بأن إسرائيل "تتجه نحو الزوال"، مضيفا: "من الأفضل أن يعود الصهاينة الى أوطانهم الأصلية في أوروبا أو أي مكان آخر أتوا منها قبل فوات الأوان".

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