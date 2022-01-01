إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس

نابلس/سما/

أصيب، اليوم الجمعة، عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية ، بأن الطواقم الطبية تعاملت عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وأخرى سقوط أثناء مطاردة الاحتلال للشبان، عولجت جميعها ميداني.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

يشار إلى أن المواجهات تندلع أسبوعيا عند جبل صبيح، وقرية بيت دجن، لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين، لأهداف استيطانية.

ــــــــ