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منصور يبحث مع وزير خارجية هندوراس أفق تطوير العلاقات بين البلدين

الجمعة 29 أبريل 2022 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور يبحث مع وزير خارجية هندوراس أفق تطوير العلاقات بين البلدين



نيويورك/سما/

بحث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مع وزير خارجية هندوراس ادواردو إنريكي رينا، أفق تطوير العلاقات بين البلدين والعمل المشترك في الأمم المتحدة، عقب التغير السياسي في هندوراس ووصول التقدميين إلى دفة الحكم في البلاد.

ووضع منصور وزير خارجية هندوراس، خلال اللقاء الذي جرى بينها على هامش الاجتماع الأممي رفيع المستوى بشأن الخطة الحضرية الجديدة والمنعقد في الأمم المتحدة بنيويورك، في صورة آخر التطورات على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وأعرب منصور عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة خطوات تصحيحية في سياسة البلاد تجاه القضية الفلسطينية بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي والإجماع الدولي في هذا الشأن.

بدوره، أكد وزير الخارجية هندوراس أن بلاده تحترم قرارات الشرعية الدولية وتعمل على تطوير علاقاتها مع كافة الأطراف.

وأقر الطرفان بالدور الهام الذي يلعبه الهندوريون من أصول فلسطينية في المجالات كافة، ومساهماتهم الهامة في هندوراس، واتفقا على الاستمرار في الحوار بين البلدين على كل المستويات، من خلال لقاءات عالية المستوى وزيارات متبادلة.

#هندوراس #تطوير العلاقات

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