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الاحتلال يستهدف الصيادين غرب غزة والأراضي الزراعية شرق خان يونس

الجمعة 29 أبريل 2022 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف الصيادين غرب غزة والأراضي الزراعية شرق خان يونس



غزة/سما/

 استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مراكب الصيادين شمال غرب محافظة غزة، والأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدتي عبسان الكبيرة وخزاعة، وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم.

وفي سياق متصل، فتحت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، وأجبرتهم على الانسحاب من البحر.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية شرق القطاع، وتجاه الصيادين.

#الاحتلال #خانيونس

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