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9 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

الجمعة 29 أبريل 2022 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية



قلقيلية/سما/

أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفلان والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي لحركة "فتح" في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة التي خرجت نصرة للقدس، بالرصاص المعدني ما أدى لوقوع 9 إصابات مختلفة بينها طفلان والعشرات بحالات اختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا منقبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة في الجمعة الأخيرة من رمضان بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات الوطنية المناصرة للقدس وأهلها المرابطين في الأقصى.

#اصابات #الاحتلال

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