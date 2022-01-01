"فيلق القدس" : إسرائيل استنفرت بمناورة بعد تحليق مسيرتين لنا بأجوائها

القدس المحتلة / سما /

أعلن قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيرانيّ، إسماعيل قآني، اليوم الجمعة، عن عملية لطائرات إيرانية مسيرة فوق إسرائيل مؤخرا، وذلك خلال مسيرة في العاصمة الإيرانية، طهران، في يوم القدس العالمي، والتي شهدت مشاركة الرئيس، إبراهيم رئيسي.

وذكر قائد "فيلق القدس" أن "المسيرتان اللتان نفذتا المهمة أدتا لاستنفار عسكري إسرائيلي واسع".

وأضاف أن "الكيان الصهيوني برر استنفاره العسكري الواسع عبر إعلانه مناورات مفاجئة".

وفي سياق آخر، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم: "أجبنا على كل أسئلة الوكالة الدولية الخاصة بالادعاءات عن أماكن نووية غامضة".

وأضاف أن حوار هيئة الطاقة الذرية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية جيد، وبناء وفي حالة تقدم.

وتابع: "مفاوضات فيينا حققت المطلوب والقرار الآن بيد واشنطن للعودة للاتفاق النووي".