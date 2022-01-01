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حماس تدعو إلى تكثيف التواجد والرباط الدائم في المسجد الأقصى بعد رمضان

الجمعة 29 أبريل 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو إلى تكثيف التواجد والرباط الدائم في المسجد الأقصى بعد رمضان



غزة/ سما /

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن تواجد المرابطين في المسجد الأقصى؛ كفيل بإحباط أي مؤامرة خبيثة من قبل الاحتلال بحق المسجد.

 ودعا حمادة أبناء الشعب الفلسطيني إلى تكثيف التواجد والاحتشاد والرباط الدائم في المسجد الأقصى حتى بعد رمضان.

 وقال الناطق باسم حماس إن الزحف نحو الأقصى، رسالة تحدي للمحتل الصهيوني، وكذلك هي رسالة شوق للصلاة في رحاب المسجد المبارك.

وأضاف أن المرابطين في المسجد الأقصى يؤكدون من جديد، بأن القدس لنا وأن هويتها فلسطينية عربية إسلامية.

وأشار حمادة إلى أن الشلالات البشرية التي تصب في ساحات الأقصى رغم اعتداءات الاحتلال المتواصلة، مشاهد مهيبة لم يسبق لها مثيل.

 كما أوضح أن مصير التهديدات التي يطلقها الصهاينة، حول نيتهم من جديد اقتحام المسجد الأقصى لن تكون إلا كمصير سابقاتها من التهديدات، وأن شعبنا سوف يتصدى لهذه التهديدات.

 وأصيب صباح اليوم الجمعة أكثر من 40 مرابطاً، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك.

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