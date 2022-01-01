صحيفة: هذا ما طلبه الرئيس عباس من الملك عبد الله بشأن أحداث الأقصى

رام الله / سما /

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، إن الرئيس محمود عباس، يضغط من أجل خفض مستوى التوتر في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس، لكن على قاعدة أن الحلول الأمنية المؤقتة ليست هي الحل المطلوب، وإنما إطلاق عملية سياسية لتحقيق سلام دائم وشامل، باعتباره الحل الوحيد الذي سيضمن الهدوء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الرئيس عباس، قولها، إن عباس اتفق مع العاهل الأردني الملك عبد الله على استئناف الجهود، من أجل دفع العملية السياسية في المنطقة، لأن إقامة دولة فلسطينية هي الضامن الأوحد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك لإسرائيل، وهو موقف أبلغه عباس كذلك لرئيس "الشاباك" الإسرائيلي، رونين بار، الذي التقاه في رام الله، الأسبوع الماضي، وقبل ذلك لكل المسؤولين الذي تواصلوا معه أثناء فترة التصعيد الحالية، بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقالت المصادر إن الرئيس عباس استغل التصعيد الحاصل ليقول للإسرائيليين والإدارة الأميركية إنه دون حل سياسي، فهذه هي الدوامة المنتظرة؛ دوامة العنف وحسب.

محاولة إطلاق عملية سياسية بدأت عملياً بتنسيق مصري - أردني - فلسطيني حتى قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، للحكم. لكن بخلاف التوقعات، لم تفتح واشنطن آفاقاً لإطلاق عملية سياسية، واكتفت بدعم مبادرات اقتصادية لكسر الجمود وبناء الثقة، وهو مسار يرفض الفلسطينيون أن يصبح بديلاً للعملية السياسية، ويريدون دعماً أميركياً مباشراً من أجل إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتم خلالها فرض تهدئة واسعة في كل المناطق.

وعرضت السلطة سابقاً إطلاق مسار سياسي تحت إشراف دولي متعدد. ويتوقع الفلسطينيون أن يساعدهم الملك عبد الله كثيراً في إقناع الإدارة الأميركية الحالية بتغيير المعادلة، والتدخّل بصورة أعمق في الصراع، فيما يعمل الرئيس عباس مع مسؤولين إسرائيليين على إحداث اختراق في الموقف الحكومي. والتقى عباس، الأسبوع الماضي، في رام الله، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بارن، وهو لقاء كشف عنه أمس فقط في إسرائيل، وجاء وسط جهود لإعادة الهدوء، في خضم أيام من الاحتجاجات العنيفة والاشتباكات في الحرم القدسي، مع تزامن رمضان مع عيد الفصح اليهودي.

والتقى الرئيس عباس بالعاهل الأردني في عمان، أول من أمس (الأربعاء)، قبل أن ينطلق الأخير برفقة زوجته، الملكة رانيا، في زيارة خاصة إلى الولايات المتحدة، تليها زيارة عمل.

وأكد العاهل الأردني وقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني في دولته المستقلة بعاصمتها، القدس الشرقية.

وبحث اللقاء، أيضاً، وضع القدس والمقدسات وكيفية تحقيق الهدوء هناك في المستقبل والحفاظ على الوضع التاريخي.

والأردن هو الجهة التي تشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو إشراف تعترف به إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994.

يُذكر أنه قبل لقاء الملك بعباس، كان العاهل الأردني قد حضر القمة الثلاثية في القاهرة، بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. ويوجد تنسيق مصري - أردني عالي المستوى فيما يخص القضية الفلسطينية ودفع الآفاق السياسية إلى الأمام.