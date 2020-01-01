8 طائرات نقل إماراتية حطّت في قاعدة عسكرية إسرائيليّة

القدس المحتلة / سما /

حطّت 8 طائرات نقل إماراتية ضخمة تابعة لسلاح الجو، خلال الأسبوعين الأخيرين، في قاعدة "نفاطيم" العسكرية في النقب، بحسب ما يبيّن موقع "فلايت رادار" لتعقّب الطائرات.

وحطّت آخر هذه الطائرات مساء امس، الخميس.

وغادرت جميع هذه الطائرات، وهي من طراز "بوينغ سي 17 غلوب ماستر 3" الضخمة القاعدة بعد ساعة تقريبًا من الوصول إليها.

ووقّعت إسرائيل والإمارات بشكل مكثّف اتفاقيات عسكرية لتزويد الأخيرة بأنظمة عسكرية أبرزها طائرات مسيّرة ورادارات، خصوصًا منذ تطبيع العلاقات بينهما في العام 2020.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية، الشهر الماضي، أنّ الإمارات بصدد رصد مبلغ 10 مليارات دولار لشراء ذخائر، وقسم كبير منها سيكون من صنع إسرائيلي. وإلى جانب ذلك تطوير منظومة الطائرات المسيرة الإماراتية ومنظومة مضادة لطائرات كهذه، التي تستند إلى الصناعات الأميركية حاليا. وتضيف التوقعات الإسرائيلية أن الإمارات ستسعى لتحسين سلاح المدرعات، بشراء دبابات جديدة، في ظل منافسة أميركية – فرنسية، فيما تبيعها إسرائيل قطع ومنظومات وما إلى ذلك للإمارات.

وخلال العام الماضي، كشفت وزارة الأمن الإسرائيلية إلى مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى دول "اتفاقيات أبراهام" (الإمارات، البحرين، المغرب والسودان) وصلت العام الماضي إلى 800 مليون دولار.