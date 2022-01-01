اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في المسجد الأقصى في الجمعة الرابعة من رمضان

القدس المحتلة / سما /

أفاد الهلال الاحمر بالقدس بأن 42 معتكف أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الاقصى المبارك، صباح اليوم.

وأضاف أنه تم تقديم الاسعاف الاولي للمصابين ونقل 22 منهم لمستشفى المقاصد، أما باقي الاصابات فتم علاجها ميدانياً.

وأوضح أن معظم الاصابات اصابتهم في الجزء العلوي من الجسد ولا يوجد اي إصابات خطيرة.

وأشار إلى أنه اقام مستشفى ميدانيا في باب الاسباط للتخفيف على مستشفى المقاصد والتعامل مع الاصابات التي يمكن علاجها.

ودارت مواجهات في المسجد الأقصى إثر اقتحام قوات كبيرة من الشرطة للمسجد بعد صلاة الفجر اليوم، الجمعة. ويتواجد في المسجد الأقصى عدد كبير من المصلين، خاصة وأن اليوم هو الجمعة اليتيمة والأخيرة من شهر رمضان. وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 42 مصليا خلال المواجهات مع الاحتلال، صباح اليوم.

وحاولت قوات الشرطة إخراج المرابطين في المسجد الأقصى، واستخدمت استخدام قنابل الغاز والصوت والأعيرة المطاطية. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن تسجيل عدد من الإصابات في صفوف المرابطين.

واقتحم المئات من أفراد شرطة الاحتلال باحات المسجد وهاجموا المعتكفين والمرابطين بالضرب والاعتداء، ويحاصرون حوالي 1500 من المصلين في المصلى القبلي ويطلقون الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت.

وتطارد قوات الاحتلال الشبان الفلسطينيين داخل المقبرة اليوسفية المحاذية للمسجد الأقصى. وأعلن الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الدخول إلى المسجد الأقصى.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية في تبرير اقتحامها للمسجد الأقصى أن المرابطين ألقوا حجارة ومفرقعات، وأن حجرا سقط سقط على ما يبدو في ساحة حائط البراق.

وقالت الشرطة في بيان إنها تستخدم وسائل تفريق المظاهرات ضد المرابطين خلال المواجهات، وأن مئات الشبان يشاركون فيها.

وشارك نحو 70 ألفا من الفلسطينيين في صلوات العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، مساء أمس.

وأعادت قوات الاحتلال فتح أبواب الأقصى بعد إغلاقها لساعتين وتسمح بدخول النساء وكبار السن فقط إلى الأقصى.