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صور ..العاهل السعودي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة

الجمعة 29 أبريل 2022 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..العاهل السعودي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة



وكالات - سما-

 

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في جدة، وفق وكالة "الأناضول".

هذا وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الرئيس رجب طيب أردوغان وصل إلى جدة اليوم، وكان في استقباله بمطار "الملك عبد العزيز الدولي"، الأمير خالد الفيصل، مستشار العهل السعودي، أمير منطقة مكة المكرمة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بإسطنبول قبيل توجهه إلى السعودية، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن زيارته إلى السعودية "مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين".

وأضاف أردوغان: "خلال زيارتي سنستعرض العلاقات التركية السعودية بكافة أبعادها".

المصدر: "الأناضول"  + "واس"

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