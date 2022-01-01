تشكيل لجنة مستقلة لحل ازمة جامعة بيت لحم

بيت لحم / سما /

توصلت ادارة جامعة بيت لحم، ومجلس اتحاد الطلبة، مساء أمس، إلى اتفاق بعودة الدوام الجامعي، بدء من غدا "الجمعة"، وذلك حرصاً على سلامة العملية الأكاديمية، وتعزيز الحوار الوطني البناء، الهادف لمصلحة المجتمع، وبما ينسجم مع تمكين الصمود الشعبي والمؤسساتي.

وجاء في بيان للجامعة ان أسرة جامعة بيت لحم، و بكل مكوناتها إتاحة المجال لمزيد من الحوار المهني، من خلال تشكيل لجنة مهنية مستقلة، برئاسة عضو مجلس الأمناء د. إيهاب بسيسو، للنظر في كافة جوانب الأزمة الحالية، وعرض نتائج أعمالها الملزمة للجميع، في جامعة بيت لحم.

وقد تم الاتفاق على ذلك حفاظاً على المسيرة التعليمية في جامعة بيت لحم. وعليه، سيكون غداً الجمعة الموافق 29 نيسان 2022 دواماً وجاهياً كالمعتاد.

وتقدمت اسرة الجامعة بأصدق التهاني والتبريكات للشعب الفلسطيني، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.