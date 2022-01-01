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مصرع شاب بحادث سير ذاتي شمال الخليل

الخميس 28 أبريل 2022 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب بحادث سير ذاتي شمال الخليل



رام الله / سما /

لقي مساء اليوم الخميس، شاب يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه نتيجة تعرضه لحادث سير ذاتي على طريق وادي عزاز القريب من بلدة بيت امر شمال الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الشاب قد تعرض لحادث سير ذاتي بعد أن فقد السيطرة على المركبة ما أدى لانقلابها بجانب الطريق الأمر الذي تسبب بمصرعه.

وأضاف ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

من جانبه اوضح اوضح الدكتور شريف الطردي المتحدث باسم مستشفى الميزان التخصصي، ان المواطن مجدي آدم اخليل، قد وصل الى قسم الطوارئ في المستشفى وهو مفارق للحياة، جراء اصابته الحرحة التي تعرض لها من حادث السير.

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