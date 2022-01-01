المحكمة العليا الاسرائيلية تصادق على بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل

رام الله / سما /

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، على بناء 31 وحدة استيطانية في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

ورفضت المحكمة التماسًا تقدمت به حركة "السلام الآن" الإسرائيلية وبلدية الخليل، لمنع إنشاء مبنيين يضمان 31 وحدة سكنية استيطانية، في مجمع "حزقيا" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين في قلب مدينة الخليل. بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية "وفا".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن "المصادقة على هذه الوحدات الجديدة، يأتي ضمن مخطط أكبر يتضمن بناء 60 وحدة استيطانية في منطقة سوق الجملة في الخليل".

وأشارت إلى أن المخطط بدأ تنفيذه منذ عدة سنوات قبل أن يتم تجميده مؤقتًا، إلا أن رفض المحكمة العليا للالتماس، يعني السماح باستكمال تنفيذ المخطط.

و"سوق الجملة" الذي يقع في مركز مدينة الخليل، أغلقه الاحتلال منذ عام 1994 بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي، ويحتوي 25 محلًا تجاريًا يستأجرها المواطنون من بلدية الخليل.