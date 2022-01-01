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كهرباء غزة تكشف عن جدول توزيع الكهرباء خلال عيد الفطر

الخميس 28 أبريل 2022 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تكشف عن جدول توزيع الكهرباء خلال عيد الفطر



غزة / سما /

كشف رئيس العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، اليوم الخميس، عن جدول الكهرباء المعمول به خلال أيام عيد الفطر السعيد.

وقال ثابت خلال تصريحات صحفية :"إن الجدول المعمول به خلال العيد ثماني ساعات وصل مقابل ثماني ساعات فصل".

 وأكد، أن جدول الكهرباء خلال العيد سيكون مناسباً للجميع وهناك وفره لجميع المحافظات.

وأشار إلى أن، كافة طواقم الشركة موجودة في الميدان على مدار الساعة حتى خلال أيام العيد وستعمل جاهدة من أجل توفير الكهرباء للمواطنين بالقدر المتاح للشركة.

ودعا ثابت، المواطنين للاقتصاد بكميات الكهرباء الواصلة لهم والاستفادة منها بعقلانية وحكمة حتى لا ترهق كاهلهم المالي نهاية كل شهر، إضافة للمساهمة مع الشركة في المحافظة على استقرار التيار الكهربائي وتوصيل ساعات إضافية للمواطنين.

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